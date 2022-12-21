Его обвиняют в якобы незаконной продаже авто.

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала, что на ее младшего брата завели уголовное дело якобы за незаконную продажу автомобиля.

Как рассказала знаменитость в интервью Славе Демину, ее брат перегонял авто из-за границы для ВСУ, однако за такое благое дело оказался под следствием.

"У нас законы, которые писались о волонтерстве, – им уже 1300 лет. Они были за тех президентов, которые вообще не думали, что происходит, поэтому это уголовное производство - оно сейчас касается не только моего брата, но и многих волонтеров, которые буквально позавчера были в Генеральной прокуратуре", – сказала Цыбульская.

Из-за уголовного дела пострадал и бизнес ее младшего брата Сергея. По словам певицы, у мужчины несанкционированно забрали все имущество.

"Я не хотела бы публично гнать на тех людей, которые пришли, потому что они считаются государственной структурой", – уточнила певица.

Напомним, ранее Оля Цыбульская рассказала, как ее обидел известный музыкант.

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