Он назвал свою возлюбленную прекрасной женщиной.

Российский артист, поддерживающий преступный режим Кремля, Григорий Лепс впервые рассказал о своей возлюбленной, которая младше на 30 лет. По его словам, его избранница - прекрасная женщина, он восхищается ею.

Несмотря на то, что Лепса неоднократно обвиняли в полигамии, он сказал, что своей спутнице остается верным.

Кроме того, журналистка пропагандистского канала спросила у артиста, почему взрослым мужчинам нравятся молоденькие девушки. Он прямо не ответил на вопрос, зато начал "подкатывать" к ней.

Видео дня

Лепс приобнял журналистку и игриво спросил, свободна ли она, а затем сказал: "Пойдем".

Личная жизнь Григория Лепса

Известно, что музыкант дважды был женат. С первой женой Светланой Дубинской он познакомился в музыкальном училище в Сочи. У них родилась дочь Инга.

Второй женой Лепса стала балерина из балета Лаймы Вайкуле Анна Шаплыкова. Она родила артисту троих детей. В 2021 году они официально развелись после 20 лет брака.

Отношение Лепса к войне в Украине

Популярный в России исполнитель оказался в числе сторонников президента РФ Владимира Путина. Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального обнародовали список "путинистов", в который попал и Григорий Лепс.

Кроме того, исполнитель засветился в Украине с оружием и неоднократно выступал для оккупантов на Донбассе. Артист даже посвятил российским убийцам песню.

Вас также могут заинтересовать новости: