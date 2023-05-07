Звезда украинских сериалов впервые откровенно заговорила об одном из самых сложных периодов в ее жизни.

Сегодня украинская актриса Ксения Мишина - узнаваемая, успешная, красивая и богатая. Однако так было не всегда. Когда она закончила школу, то хотела поступать в театральный вуз, но боязнь переезжать в другой город и неодобрение родителей помешали - Ксения вынуждена была идти учиться на экономиста.

Сейчас в Instagram-блоге звезда призналась, что ее студенческие годы сопровождались вечеринками, огромным количеством алкоголя и осознанием того, что она абсолютно не развивается.

"Это была обычная хаотическая студенческая жизнь: тусовки, алкоголь, сигареты, никакого развития и роста. Все это продолжалось до тех пор, пока, сидя на паре, у меня не случилась первая паническая атака. Я не понимала, что это было за состояние, и вспоминать страшно до сих пор…" - поделилась Мишина.

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Алкоголь и не очень хорошая компания привели к проблемам с психикой. В те времена будущая актриса неоднократно обращалась к врачам, чтобы те помогли ей выйти из такого состояния.

"Начался, наверное, один из самых тяжелых периодов моей жизни - апатия, страх, депрессивный период, постоянные панические атаки, "скорые", успокоительные и мысли о смерти. Однажды я попросила родителей отвести меня в психбольницу, ведь действительно казалось, что я схожу с ума", - поделилась звезда сериала "Крепостная".

Психотерапевт, к которому тогда направили девушку, помог ей - всего за три месяца Мишина смогла реабилитироваться. После лечения она отправилась в Киев осуществлять свою мечту и поступила в театральный университет.

Ранее УНИАН писал, что Ксению Мишину "распекли" в сети за обнаженное фото.

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