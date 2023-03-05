Александр Волошин пожаловался на то, что пережил паническую атаку. Это не единственное, что его беспокоит.

Украинский блогер Александр Волошин, которого поклонники знают как мужа Анны Тринчер, рассказал подписчикам блога о проблемах со здоровьем. Перед публикой Волошин появился в слезах.

В эмоциональном видео блогер признался, что ему всегда было стыдно демонстрировать свою слабость, однако сейчас он решился поделиться проблемами.

"Недавно я впервые во взрослом возрасте разрыдался. Стыдно показывать, но... Гормоны - это п*зда. Женщины, девушки, я вас так хорошо понимаю. Никогда не думал, как так можно просто сесть и начать рыдать", - сказал Александр Волошин.

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Он уточнил, что в последнее время испытывает некое эмоциональное напряжение из-за проблем с гормональным фоном. Недавно анализы показали проблемы в работе щитовидной железы, поэтому врачи назначили множество препаратов.

"У меня проблемы со щитовидкой. Врач мне назначил большую дозу гормонов, из-за чего у меня произошла паническая атака и сейчас периодически есть тревожность из-за препарата. Тогда я думал: "Какой я слабый, тупо не могу справиться с этими мыслями". А потом понял, что есть факторы, на которые просто не могу влиять. Например, болезнь. Поэтому, если у вас есть какая-то такая штука и чувствуете себя слабым, может это из-за здоровья?" - сказал муж Анны Тринчер.

Волошин добавил, что уже на лечение потратил около 50 тысяч гривень, но на этом еще не конец.

Напомним, Тринчер раскрыла правду об отношениях с Волошиным.

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