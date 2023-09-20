Опальная певица Ани Лорак исполнила песню российской артистки Ирины Аллегровой "Младший лейтенант" и нарвалась на хейт. Пользователи сети не оценили кавер Лорак и откровенно ей об этом написали.
Так, Каролина Куек (настоящее имя певицы, - УНИАН) вышла на сцену в Москве, где исполнила песню артистки, поддержавшей геноцид украинского народа. Лорак и пела, и танцевала, пока Россия бомбила украинские города.
Как отреагировали пользователи сети
- "Нет, это совсем не то"
- "Ужас"
- "Это не ее песня"
- "Дергается как будто что-то покурила"
- "Да уж, и смех, и грех"
Стоит отметить, что долгое время Лорак была нежелательной в России из-за молчаливой позиции относительно полномасштабного вторжения в Украину. Более того, после того, как активист Сергей Стерненко потроллил ее, заявив, что она донатит на ВСУ, в стране-агрессора еще больше взбунтовались.
Однако недавно Лорак все же появилась на российском ТВ, где стала посмешищем. Ее засмеяли за откровенные образы на детском шоу. К слову, она продолжила и свою концертную деятельность.
Как сообщают росСМИ, уже завершилась проверка в отношении Ани Лорак на факт финансирования армии Украины.
"Певица чиста перед законом РФ", - сказал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией.
То есть это еще одно подтверждение, что Лорак перешла на сторону зла и поддерживает диктатора Владимира Путина.