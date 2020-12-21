В Госпогранслужбе сообщили, что такая проверка обычно осуществляется непосредственно на границе.

В Государственной пограничной службе не знают, начали ли уже работники ведомства проверять российского рэпера Моргенштерна на предмет его незаконного въезда на оккупированную территорию Украины.

Читайте такжеУкраинская певица вызвала полицию на собственную дочьОб этом пишет Радио Свобода.

В службе сообщили, что такая проверка обычно осуществляется непосредственно на границе.

Она может происходить и раньше, если поступает информация о нарушении украинского законодательства иностранцем, который намерен попасть в страну.

"Проверка осуществляется разными путями. Если у нас в отношении него будет предварительная информация о том, что он посещал оккупированный Крым, опять же, подтверждение этого будет осуществляться непосредственно при появлении его на государственной границе. Или же, даже если у нас нет такой информации в отношении иностранца, все равно, происходит дополнительная проверка, в случае необходимости, на государственной границе. И при подтверждении незаконных путешествий в Крым таким лицам, как я отметил, запрещается въезд в Украину и проставляется запрет на въезд сроком на три года", – отметил в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

Что известно о концертах Моргенштерна в Украине

Эпатажный русский рэпер и видеоблогер Моргенштерн (Алишер Валеев) запланировал три концерта в Украине на июнь.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН