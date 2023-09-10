Певица любит "фотошопить" свои фото, но не сумела скрыть свою реальную внешность.

Певицу Ларису Долину, которая родилась в Одессе, но поддерживает путинский режим, "поймали" без макияжа. Артистке исполнилось 68 лет и ее решили поздравить прямо в самолете, в салоне которого она начала свой день.

Однако едва ли Долина была готова к съемкам, ведь она была без сценического грима. Узнать ее было непросто. Однако Долина все равно похвасталась кадрами с поздравлением в своих соцсетях.

"Так случилось сегодня рано утром. По небесной дороге домой! Мой коллектив меня вот таким образом поздравил на высоте", - написала Долина.

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Пользователи сразу же принялись обсуждать лицо Долиной. Многие отметили, что артистка выглядит куда старше своих лет. Помимо этого, юзеры пошутили о том, что путинистка слишком пристрастилась к "фотошопу", а потому теперь ее трудно узнать без фильтров. Также комментаторы пишут:

"Сколько ей, 85?"

"Без фильтров - обычная бабка"

"Моль престарелая, а как себя фотошопит!".

Долина без макияжа - фото

Что Долина говорит о войне

Певица родилась в Одессе, но свою карьеру она решила строить в РФ. При этом, Долина открыто хвалит Путина. С 2003 года она - член партии "Единая партия Россия".

В 2014 году Долина радовалась незаконной аннексии Крыма, ездила туда с концертами. За это ей запретили въезд в Украину. В начале полномасштабной войны РФ против нашей страны Долина не осудила путинский режим. Вместо этого она выступает перед оккупантами и подыгрывает пропаганде Кремля.

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