На войне погиб 28-летний Роман Иваненко.

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская отреагировала на гибель 28-летнего военнослужащего Романа Иваненко. С Иваненко звезда была знакома лично, поскольку он был ее подопечным на шоу "Лига смеха".

В своем Instagram-блоге Наталья сделала трогательный пост, где вспомнила события 2021 года - тогда Роман боролся за жизнь во время тяжелой формы коронавируса, а близкие надеялись на чудо. Сейчас Могилевская призналась, что до сих пор не может поверить в то, что жизнь Иваненко унесла война.

"Очень светлый человек, очень положительный… Не могу поверить. Он очень тяжело переболел "короной" два года назад, едва выжил. Мы все были так счастливы, что жить будет долго. Страшное… Хочу выразить поддержку всем ребятам "Нашего формата" (команда "Лиги смеха", в которой выступал Роман, - ред). Всем кого он любил, всем друзьям, родным мои соболезнования… Еще больше ненависти к врагу! Еще больше веры в нашу победу", - высказалась Наталья Могилевская.

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Гибель Романа Иваненко: что известно

Когда началась полномасштабная война, Иваненко находился в Германии, однако не смог оставаться там - принял решение вернуться в Украину и пойти на фронт. Во время выполнения боевого задания 24 февраля 2023 года Роман получил тяжелое ранение и попал в плен.

Представители страны-агрессора не оказали мужчине медицинскую помощь - спустя четыре дня после полученных травм он умер.

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