Роды проходили дома, мальчики родились здоровыми и счастливыми.

Американская модель plus size Эшли Грэм сегодня утром родила мальчиков-двойняшек.

Об этом она сообщила в сториз на своей странице в Instagram.

По ее словам, роды проходили дома, мальчики родились здоровыми и счастливыми.

"Я возьму немного времени на восстановление, и чтобы провести время с мужем и тремя мальчиками. Но я, честно, уже не дождусь, чтобы рассказать больше", - отметила Грэм.

Как сообщал УНИАН, о своей второй беременности Эшли Грэм объявила в середине лета, опубликовав свое обнаженное фото в поле.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в 2009 году в церкви. Пара поженилась 14 августа 2010 года. 18 января 2020 года модель родила сына Айзека Менелика Джованни Эрвин.

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Кто такая Эшли Грэм

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска.

Она снималась для многих глянцевых журналов - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года.

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