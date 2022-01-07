Эшли Грэм пребывет на 40-й неделе беременности. О том, что модель во второй раз станет мамой, она объявила в середине лета прошлого года.

Американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в Instagram снимок, на котором показала большой живот.

Напомним, что Эшли Грэм во второй раз беременна. Недавно она сообщила, что вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином ждет двойняшек - двух мальчиков. Модель продолжает откровенно показывать себя в полуобнаженном виде во время беременности, выкладывая пикантные селфи у себя в Инстаграм.

На этот раз Эшли предстала на фото только в ярко-зеленом свитере, обнажив большой живот. "Затяжное пребывание", – подписала снимок 34-летняя модель, намекая, что малыши засиделись в животе.

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Эшли Грэм пребывет на 40-й неделе беременности. О второй беременности она объявила в середине лета 2021 года.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в 2009 году в церкви. Пара поженилась 14 августа 2010 года. 18 января 2020 года модель родила сына Айзека Менелика Джованни Эрвина.

Кто такая Эшли Грэм

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска.

Она снималась для многих глянцевых журналов - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года.