33-летняя американская модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram горячее фото, на котором позировала полностью обнаженной.
В кадре Эшли сидит на фоне пальмы с распущенными волосами, прикрывая голую грудь рукой. Также она повернулась боком к камере и показала уже большой животик. Отметим, что Грэм беременна вторым ребенком.
"Ой, она опять голая", - подписала фото модель.
"Вау, это так прекрасно", "Замечательно", "Просто культовая мама", "Люби все, что тебя определяет", - поддержали поклонники Эшли в комментариях.
Кто такая Эшли Грэм:
Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска.
Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.
В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года.