Модель никогда не скрывает свою фигуру.

33-летняя американская модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram горячее фото, на котором позировала полностью обнаженной.

В кадре Эшли сидит на фоне пальмы с распущенными волосами, прикрывая голую грудь рукой. Также она повернулась боком к камере и показала уже большой животик. Отметим, что Грэм беременна вторым ребенком.

"Ой, она опять голая", - подписала фото модель.

"Вау, это так прекрасно", "Замечательно", "Просто культовая мама", "Люби все, что тебя определяет", - поддержали поклонники Эшли в комментариях.

Кто такая Эшли Грэм:

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска.

Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года.

Автор: Диана Могилевич