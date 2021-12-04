Левшин рассказал о совместной работе с Примадонной.

Советский и российский певец и режиссер Александр Левшин признался, что во времена работы с Аллой Пугачевой нравился ей - дело даже могло дойти до отношений.

Об этом Левшин, празднующий сегодня свое 68-летие, рассказал в интервью "Собеседнику".

Говоря о творчестве Пугачевой, режиссер заявил, что она уникальна не тем, что лучше всех поет, а благодаря тому, что заняла нишу жанра музыкально-драматического эстрадного спектакля.

"Два года подряд она мне оказывала знаки внимания. Я был достаточно смазлив, да и талантлив, как оказалось. Потом мы с ней разругались. Даже был уверен, что меня уволят, так она меня стала прессовать. У нас были неровные отношения. А касаемо симпатий, я в то время был уже женат, да и прекрасно понимал, что мне ей дать нечего. Какой смысл, как Челобанов или Кузьмин, быть мальчиком у известной женщины? Мне эта роль показалась неблагородной", - заявил Левшин.

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Режиссер предположил, что Пугачева, зная о его искреннем отношении к ней, скучает по нему.

"Мы какое-то время перезванивались, я уговаривал ее продолжить работу. Пугачева должна жить на сцене, а она разыграла историю с семьей, детьми, замком. Думаю, перебирая свои записи и фотографии, ей не хватает собеседника-очевидца", - добавил он.

"Когда на нее свалилась слава, Пугачева уверовала, что она – королева. Это наложило свой отпечаток. Как человека я ее знаю: она, как была хорошим собутыльником, товарищем, музыкантом, такая и осталась. Алла - нормальный человек", - резюмировал он.

Как известно, Пугачева была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

С декабря 2011 года она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

Автор: Виолетта Орлова