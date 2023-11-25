Украинка отметила, что представительница страны-агрессорки сказала ей лишь одну фразу.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" Ангелина Усанова рассказала о поведении конкурсантки из Российской Федерации вне камер. Она отметила, что Маргарита Голубева пыталась подружиться с другими девушками, раздавала подарки и рассказывала о "великой" русской культуре.

По словам украинки, россиянка "без политической позиции" просто избегала встречи.

"Она не подходила, не разговаривала со мной. Никаких провокаций не было. Она, как только меня увидела в первый день, сказала: "Я здесь с миром". Я дала понять, что благодарна, что она это сказала, но общение будет излишним", – объяснила Усанова в интервью Алине Шаманской.

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Представительница Украины отметила, что конкурсантка из России вела себя менее провокационно, чем в прошлом году.

Украина на "Мисс Вселенная 2023" - главные новости

В этом году Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" в Сан-Сальвадоре. представляла победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023" Ангелина Усанова.

Девушка занимается музыкой, сама пишет тексты для своих песен. Кроме того, она мастер йоги.

Конкурс не обошелся без попыток организаторов "примирить" Россию и Украину. Так, на вечеринке-открытии рядом с Усановой посадили конкурсантку из России.

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