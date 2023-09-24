Сейчас Неплях не употребляет спиртных напитков.

"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях рассказала, что несколько лет страдала от алкогольной зависимости. Ей понадобилось какое-то время, чтобы это осознать и что-то изменить.

Так, в инста-сториз девушка рассказала, что много лет страдала то от "сладкой" зависимости, то от "кофейной". По ее словам, не было ни дня, чтобы она не съела конфеты или шоколад и не выпила кофе.

Однако когда она поняла, что сахар и кофеин ее контролируют, решила отказаться от них. Подобная ситуация была у нее и с алкоголем. С 2020 года она регулярно употребляла спиртые напитки. И только этим летом модель поняла, что может быть счастлива без них.

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Кроме того, после того, как она отказалась от алкоголя, ее лицо стало выглядеть намного лучше, нет мешков под глазами и прочего.

"История с алкоголем еще тяжелее. С 2020 года я была в зависимости, которая проявлялась то больше, то меньше. И только с этого лета я знаю, что могу испытывать счастье без бокала и алкоголь мне не нужен", - призналась Неплях.

Она добавила, что после того, как избавилась ото всех зависимостей, почувствовала самое прекрасное - свободу.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала располневшую фигуру.

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