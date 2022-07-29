Актриса решилась взять в руки оружие.

Актриса Ксения Мишина, которая недавно с сыном вернулась из-за границы в Украину, решилась взять в руки оружие. В своем Instagram-блоге она показала видео учений.

"Как сильно война меняет нас и наши убеждения. Сегодня мы листаем новости в ожидании того, что Украина получит новое более совершенное и мощное оружие. Радуемся тому, что еще вчера казалось пережитком этой цивилизованной планеты. Казалось, вот-вот и войны останутся на прошлой странице глобальной истории человечества", - рассуждает Ксения.

Именно эти новые реалии заставили ее овладеть совершенно несвойственными навыками.

"Но теперь и я знаю что такое настоящее оружие. Сначала эти орудия убийств, тяжелые и холодные, заставили меня вздрогнуть и оцепенеть. Но как только я произвела первый выстрел, я почувствовала такой прилив сил, энергии и уверенности! Я не знаю, что это было: адреналин, подсознательное чувство власти или ощущение силы… не знаю! Но это было что-то, что я никогда не чувствовала.

Наверняка эти чувства и питают наших воинов, а когда сюда прибавляется патриотическое дело, любовь к нашей жизни – защищать землю и своих близких, они становятся не просто войнами, а сверхлюдьми", - поделилась Мишина.

Напомним, Ксения Мишина назвала причину своих слез на "Холостячке".

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