Мила Йовович показала милое фото с младенцем на руках

Голливудская звезда решила поделиться счастливым моментом со своими поклонниками.

44-летняя голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович поделилась милым снимков своей младшей дочери, двухмесячной Ошин Ларк Эллиот.

Читайте такжеМилла Йовович показала "пасхальную битву" своих детей (видео)

На странице в Instagram мама троих детей опубликовала снимок с малышкой, которую кормит грудью. Мила призналась, что уход за ребенком - это ее самое любимое время дня.

"Я так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней - мое любимое время на протяжении всего дня. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий момент в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад", - написала Мила под снимком.

Напомним, Мила и ее супруг Пол воспитывают еще двоих дочерей - 5-летнюю Дэшилл Иден и 12-летнюю Эвер Габо.

Как сообщал УНИАН Lite, Мила Йовович показала, как ее 5-летняя дочь развлекается на карантине.