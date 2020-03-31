Дочь Миллы Йовович пишет забавные сказки, которые заставят улыбнуться

Например, жаба Лариса ужинала пиццей и макала ее в кофе. Ее брат Маша делал торты с томатным соусом.

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, 12-летняя Эвер Андерсон, написала сказку на русском языке о жизни крысы Поли, ее сестры Моли, жабы Ларисы и ее брата по имени Маша.

Вкусы героев сказки очень специфичны. Например, жаба Лариса ужинала пиццей и макала ее в кофе. Ее брат Маша делал торты с томатным соусом. Только Поля и Моля готовили пирожки с мясом и манную кашу. Видео с дочерью артистка опубликовала в Instagram.

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Еще у жабы Ларисы был двоюродный брат Тото Ларрото. По сюжету, он носил «туфли из молока и шапку из конфетной бумаги». А финала у сказки и нет!

Йовович в инстаграме отметила, что ее дочь каждый день по полчаса занимается русским языком. Собственно, так и появилась сказка о жабе, крысе и их странноватых родственниках.

«Если вы говорите по-русски, то точно посмеетесь!», — написала актриса.

Как сообщал ранее УНИАН, стриминговая платформа Netflix заказала второй сезон сериала по игре Resident Evil. Главную роль в шоу исполнит Милла Йовович, которая играла в серии фильмов, основанных на франшизе "Обитель зла".