"Наслаждайтесь!": Мила Йовович на русском языке прочла сказку о "Мухе-Цокотухе" (видео)
00:32, 10 мая 2020Звезды
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Актриса собирается записать еще несколько произведений на русском и английском языках.
Йовович прочла известную сказку
Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович решила прочесть известную сказку о "Мухе-Цокотухе".
На своей странице в Instagram она опубликовала семиминутное видео, на котором читает рассказ на русском языке.
По ее словам, ее попросили прочесть рассказ для детей, застрявших на карантине и она выбрала одну из самых любимых песен своего детства.
"Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском языке и для детей постарше! Наслаждайтесь!", - написала она.
Как сообщал УНИАН, ранее Йовович поделилась милым снимком своей младшей дочери.
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