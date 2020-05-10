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"Наслаждайтесь!": Мила Йовович на русском языке прочла сказку о "Мухе-Цокотухе" (видео)

00:32, 10 мая 2020
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Йовович прочла известную сказку

На своей странице в Instagram она опубликовала семиминутное видео, на котором читает рассказ на русском языке.

По ее словам, ее попросили прочесть рассказ для детей, застрявших на карантине и она выбрала одну из самых любимых песен своего детства.

"Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском языке и для детей постарше! Наслаждайтесь!", - написала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Йовович поделилась милым снимком своей младшей дочери.

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Теги: #Милла Йовович