"Наслаждайтесь!": Мила Йовович на русском языке прочла сказку о "Мухе-Цокотухе" (видео)

Актриса собирается записать еще несколько произведений на русском и английском языках.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович решила прочесть известную сказку о "Мухе-Цокотухе".

На своей странице в Instagram она опубликовала семиминутное видео, на котором читает рассказ на русском языке.

По ее словам, ее попросили прочесть рассказ для детей, застрявших на карантине и она выбрала одну из самых любимых песен своего детства.

"Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском языке и для детей постарше! Наслаждайтесь!", - написала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Йовович поделилась милым снимком своей младшей дочери.