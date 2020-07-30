Украинская модель с 13 размером груди ловила купальник в море во время шторма
14:56, 30 июля 2020Звезды
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Мила Кузнецова плавала в море во время шторма.
Модель показала фото / instagram.com/mila_kuznetsova10
Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как ей отдыхается на море.
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По ее словам, на море были волны. И она как в детстве начала по ним прыгать. В итоге с нее слетел купальник.
"Кайфушечки. Азовское море, Стрелковое, база "Веселка". Вот я к морьку и добралась. Сегодня на море были волны и я как в детстве часами прыгала на волнах, ловя при этом купальник. Ну и результат таких развлечений лежу в кровати вся в сметане и горящей кожей. Сегодня прям весь день провела в море", - написала модель.
Как сообщал УНИАН, украинская модель с 13 размером груди перевоплотилась в Олега Винника.
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