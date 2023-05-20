Украинская певица стала автором саундтреков к сериалу.

Украинская певица Мика Ньютон в свое время стала автором саундтреков к сериалу "Кадеты" - это сериал российского производства, который выходил при поддержке министерства обороны России. Речь идет о композициях "В плену", "Белые лошади", "Лунопарк", "Факт", "Таешь" и "Аномалия".

Сейчас в своем Instagram-блоге Мика призналась, что на момент сотрудничества с "Кадетами" она была несовершеннолетней, и во всем доверяла своему тогдашнему продюсеру Юрию Фалесе.

"Я подписала контракт в 16 лет. Мне не давали принимать решения. К сожалению, я себе не принадлежала. А когда ты молод, ты думаешь, что взрослые знают лучше. Я верю, что Украина станет самой мощной в мире. И сделаю все для того, чтобы представлять ее наилучшим образом со своей стороны", - призналась исполнительница.

Она также отметила, что в 2006-2007 годах, когда снимали "Кадеты", в Украине часто можно было встретить русский язык, российскую культуру и их нарративы.

"Я сожалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России - это круто, и язык их - это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю", - резюмировала звезда.

Также УНИАН писал, что Мика Ньютон "подлила масла в огонь" в скандале с песней Loreen.

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