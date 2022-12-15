Артист на спор сбрил бороду, с которой ходил очень много лет.

Российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что поспорил со своим коллективом на смену своего имиджа. Причину спора он не стал раскрывать, однако заверил, что теперь его сложно узнать.

По словам артиста, девушки, с которыми он поспорил, захотели увидеть его без привычной бороды на все лицо. Шуфутинский, как он говорит, был уверен, что победит в споре, но произошло не так, как ожидалось.

"У меня все время борода была на все лицо. Но мои балетные девушки заставили ее сбрить. Мы с ними недавно поспорили. Я у них спрашиваю: "На что спросить будем?". "На то, что вы бороду сбреете!" - ответили они. Я легко согласился, потому что был уверен, что выиграю спор. Но самоуверенность меня подвела! Я проиграл и запаниковал", - сказал артист в комметарии росСМИ.

Видео дня

Он добавил, что такая смена имиджа может негативно отобразиться на их заработке, так как люди просто перестанут его узнавать и соответственно приглашать на концерты.

Что Михаил Шуфутинский говорит о войне в Украине

Артист признался, что любит Россию и свою жизнь. Таким образом он поддержал убийства украинцев.

"Я - гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все", - сказал ранее Михаил.

Напомним, ранее украинцы нашли оригинальную замену "3 сентябрю" Шуфутинского.

Вас также могут заинтересовать новости: