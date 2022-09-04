Теперь украинцы будут слушать песню Иво Бобула "Осінь".

Ранее 3 сентября не обходилось без песни-мэма "3 сентября", которую исполняет российский певец Михаил Шуфутинский. Но после 24 февраля, когда Россия устроила полномасштабную войну в Украине, все изменилось.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В TikTok "МУЗВАР" обнародовали отрывок песни "Осінь", которую исполняет украинский артист Иво Бобул. Пользователи сети согласились, что эта песня намного лучше, и теперь она будет главным хитом 3 сентября.

"Обожаю Иво Бобула. Надо мной всегда смеялись, а у него голос - золото, и песни с глубоким смыслом", "Мы его недооценивали долгие годы", "Пусть там, что не говорят, но голос у него прекрасный! И да, это лучше чем "3 сентября"", "Кто бы мог подумать, что я в 25 лет буду фанатом Иво Бобула", "Слова берут за душу. Как быстро проходит время и наша жизнь", - пишут поклонники в комментариях.

Кроме того, Иво Бобул известен не только благодаря своему творчеству, но и своими поездками с 2014 года в зону АТО. Так, вместе со своей командой он выступал в военных подразделениях, побывал в двенадцати населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, где дал благотворительные концерты в поддержку духа украинских защитников.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк выступил на концерте, но не смог полностью спеть песню из-за слез, которые буквально начали его душить.

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