Муж певицы заявил, что его поразила эта новость.

Певица Наташа Королева заявила, что у нее есть внебрачная дочь, которая родилась у ее друга-гея в США. Девочке два года, и она живет в Сан-Франциско.

Как пишет mk.ru, соответствующее признание Королева сделала в телепередаче "Секрет на миллион"

По словам Королевой, она помогла своему приятелю стать отцом, предоставив свой материал для организации суррогатного материнства.

"Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно", – заявила певица

Читайте также"Ставили на колени": модель с самой большой грудью в Украине шокировала рассказом о семье и комплексахМуж Королевой Сергей Глушко заявил, что его поразила эта новость, но в целом к данной ситуации он относится с радостью.

Ранее Королева опозорилась фотографией из Крыма. Певица попыталась выдать популярное место в оккупированном полуострове за Калифорнию.

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Автор: Виолетта Орлова