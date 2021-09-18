Певица Наташа Королева заявила, что у нее есть внебрачная дочь, которая родилась у ее друга-гея в США. Девочке два года, и она живет в Сан-Франциско.
Как пишет mk.ru, соответствующее признание Королева сделала в телепередаче "Секрет на миллион"
По словам Королевой, она помогла своему приятелю стать отцом, предоставив свой материал для организации суррогатного материнства.
"Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно", – заявила певица
Читайте также"Ставили на колени": модель с самой большой грудью в Украине шокировала рассказом о семье и комплексахМуж Королевой Сергей Глушко заявил, что его поразила эта новость, но в целом к данной ситуации он относится с радостью.
Ранее Королева опозорилась фотографией из Крыма. Певица попыталась выдать популярное место в оккупированном полуострове за Калифорнию.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Это происходит в каждой паре": Мишина рассказала об отношениях с Эллертом
- "Решил опуститься на еще более глубокое дно и рассказать, как все было": экс-супруг болегрки Саши Пустовит представил свою версию развода
- "Ангельски красивая": 63-летняя мама Дана Балана в коротком платье дала "мудрый" совет (фото)