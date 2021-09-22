Певица для пиара использовала фото с сыном своей подруги.

Громкое признание певицы Наташи Королевой о внебрачной дочери от друга-гея в США оказалось ложью.

Как пишет КП, исполнительница для пиара использовала фото с сыном своей подруги, которая живет в Майами.

"Внебрачная дочь" Наташи Королевой

Недавно певица стала гостьей программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Там она заявила, что помогла своему другу-гею в США стать отцом, предоставив свой материал для организации суррогатного материнства

В качестве доказательств Королева показала фото и видео с малышом на руках, сделанные якобы в прошлом году.

Наташу Королеву уличили в обмане

Читайте такжеНаташа Королева опозорилась фотографией из КрымаСМИ выяснили, что продемонстрированные снимки действительно были сделаны в США, но только в 2019 году. И на руках Королева держала не "внебрачную дочь", а сына своей подруги Александры Петрич.

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Автор: Виолетта Орлова