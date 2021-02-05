Несколько женщин обвинили певца в сексуальном насилии и издевательствах.

26-летняя певица Фиби Бриджерс заявила, что в доме у Мэрилина Мэнсона есть «комната для изнасилований».

Читайте также"Дай мне пять оргазмов": в сеть слили переписки с обвиняемым в каннибализме Арми ХаммеромОб этом она написала в Twitter.

«Когда я была подростком, я ходила к Мэрилину Мэнсону с друзьями. Я была его большой поклонницей. Он называл комнату в своем доме «комнатой для изнасилований». Я думала, что это просто его ужасное чувство юмора. Я больше не его фанатка. Теперь я вместе со всеми, кто высказался», – отметила она.

Обвинения Мэрилина Мэнсона в насилии: что известно

Началось все с того, как актриса Эван Рейчел Вуд обвинила своего бывшего возлюбленного в издевательствах и сексуальном насилии.

После публикации Вуд с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла

Сам Мэнсон назвал заявления своих бывших партнерш искажением реальности

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Автор: УНИАН