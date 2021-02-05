26-летняя певица Фиби Бриджерс заявила, что в доме у Мэрилина Мэнсона есть «комната для изнасилований».
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«Когда я была подростком, я ходила к Мэрилину Мэнсону с друзьями. Я была его большой поклонницей. Он называл комнату в своем доме «комнатой для изнасилований». Я думала, что это просто его ужасное чувство юмора. Я больше не его фанатка. Теперь я вместе со всеми, кто высказался», – отметила она.
Обвинения Мэрилина Мэнсона в насилии: что известно
Началось все с того, как актриса Эван Рейчел Вуд обвинила своего бывшего возлюбленного в издевательствах и сексуальном насилии.
После публикации Вуд с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла
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