По словам инсайдеров, она долгое время скрывала отношения с возлюбленным.

Известная американская актриса Мерил Стрип, которая сыграла в фильмах "Дьявол носит "Прада", "Железная леди", "Маленькие женщины" и во многих других кинолентах, закрутила новый роман. Об этом пишет издание Page Six.

Отмечается, что избранником звезды стал канадский комик и продюсер Мартин Шорт. Пара вместе больше года, а их чувства зародились на съемочной площадке сериала "Убийства в одном здании". Однако, по словам инсайдеров, все это время они скрывали свои отношения от публики.

"Они не искали отношений, когда начали встречаться. Однако Мерил просто не могла не влюбиться в Мартина, ведь он джентльмен. Он заставляет ее смеяться и является очень позитивным человеком. Ей нравится быть рядом с ним", - отмечают инсайдеры.

Видео дня

К слову, актриса старше Мартина на один год. Поговаривают, что родные пары не против их союза и только радуются, что они счастливы вместе.

"Друзья и семья пары, включая их детей, полностью одобряют их отношения и считают, что они очаровательны вместе", - добавляют инсайдеры.

Что известно о личной жизни Мерил Стрип

Мерил была помолвлена с актером Джоном Казале. Однако возлюбленный актрисы умер из-за рака легких. Позже она вышла замуж за скульптора Дона Гаммера. У супругов родилось четверо общих детей. Но в 2023 году стало известно, что пара тайно развелась после 45 лет брака. Что стало причиной завершения отношений - они не отметили.

Напомним, ранее Ирэна Карпа рассказала, что пережила кризис в браке с мужем из-за войны.

Вас также могут заинтересовать новости: