Они перестали общаться из-за позиции Даши в отношении них.

Украинская певица, актриса, модель и волонтер Даша Астафьева неоднократно осуждала действия Потапа и Светланы Лободы. В отношении рэпера она поднимала вопрос, почему он долгое время находился за границей и не промолчала о его скандальной песне "Волонтер". Что касается Лободы, то Астафьева ранее комментировала ее попытки "влезть" в украинский шоу-бизнес после жизни и работы в РФ.

За не очень лестные высказывания Потап и Лобода заблокировали Дашу во всех соцсетях. Об этом она рассказала в программе "Невероятная правда о звездах".

Знаменитость отметила, что ей никто не угрожал, однако однажды продюсер написала ей с просьбой не говорить о вышеупомянутых артистах.

"Потап и Лобода меня заблокировали. Никто мне не угрожал. Попросили меня. Недавно написала продюсер и попросила не говорить об артистах", — рассказала певица.

Она добавила, что как бы Лобода не пыталась продвинуться в Украине, насильно ее любить здесь не будут.

"Вы посмотрите как Лобода насильно лезет. Ни одна аудитория не хочет ее видеть. Если она жила в России, то не будут ее здесь насильно любить", - отметила Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева назвала сумму, которая ей нужна для жизни.

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