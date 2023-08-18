Она не называла сумасшедших сумм, как это делали другие артисты.

Для хорошей жизни артистке Даше Астафьевой не нужны миллионы. В интервью Славе Демину она рассказала, что спокойно может прожить всего на 40 тысяч гривень в месяц.

По ее словам, основные расходы на себя взял ее любимый мужчина. Он покупает одежду, продукты, оплачивает квартиру и прочее. А вот Даша из своих денег оплачивает только себе бензин, косметику, услуги косметолога и обеспечивает собак.

Так, на косметику Астафьева тратит около 10 тысяч гривень в месяц, на косметолога - 8 тысяч гривень, на бензин - 20 тысяч гривень, на корм для собак - 2 тысячи гривень.

Видео дня

Остальные расходы на себя взял ее избранник. Артистка признается, что ей было сложно переучиваться, ведь ранее она за все платила.

"Я наконец-то в отношениях, когда парень обеспечивает практически все. Для всех женщин, которые тяжело работали, были успешными и независимыми, это очень важный вопрос. Мне пришлось очень тяжело переучиваться. Он не берет у меня денег, я его не одеваю, не обуваю и не кормлю", - добавила Даша.

Напомним, ранее Даша Астафьева откровенно рассказала о своих комплексах.

Вас также могут заинтересовать новости: