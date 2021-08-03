Когда звезде было 13 лет, он влюбился в парня, с которым познакомился в соцсети.

Известный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), представлявший нашу страну на Евровидении 2018, рассказал, как осознал свою ориентацию.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram. По его словам, свою бисексуальность он осознал в 2011 году, когда ему было 13 лет.

Тогда звезда познакомился в соцсети с парнем и понял, что тот ему нравится.

Читайте также"Я тебя порежу": MELOVIN угрожали после его каминг-аута"Тогда я не понимал, что со мной происходит. Как это? Такое бывает? А что, так тоже можно было? Неужели такое правда бывает и это происходит со мной? И, о, чудеса гугловской информации выдали мне, что, оказывается, я не сошел с ума, и такие люди, как я, это, внимание, один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно!"- признался MELOVIN.

Также певец заверил, что он рос в полноценной семье и большую часть времени проводил со своим отцом, не был "маменькиным сынком".

Бочаров рассказал, что он счастлив, его устраивает такая сексуальная ориентация. "Я люблю людей, а не половые органы, чего искренне желаю и вам", - отметил Костя.

Также он раскритиковал гомофобные высказывания, которые можно услышать в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.

"Оскорблять, преследовать, травить, желать смерти! Это, однако, них**шечки не вариант нормы! Это уже пахнет клиникой... P.S. для "яжематерей". Не волнуйтесь вы так. Вы лучше научите детей быть добрее. И окружайте себя любовью и уважением!"- подытожил артист.

MELOVIN совершил каминг-аут: что известно

MELOVIN совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ и поцеловал сначала девушку, а потом парня. Затем он развернул флаг ЛГБТ. Но эти кадры вырезали из прямого эфира.

Автор: Ольга Робейко