Супруга принца Чарльза начала называть Маркл "этой бесстыдницей".

Супруга принца Уэльского Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла, дала жестокое прозвище Меган Маркл, супруге принца Гарри.

Об этом пишет The Mirror со ссылкой на королевского биографа Тома Бауэра.

Сделала она это после того, как герцоги Сассекские сложили с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Якобы Камилла поспешила утешить принца Чарльза.

Отмечается, что в период "бесконечных, мучительных и безрезультатных разговоров" она стала называть Меган "этой бесстыдницей" (minx), критикуя ее хитрость и кокетливость.

Также сообщается, что герцогиня относилась к Маркл с подозрением, еще когда они с Гарри только начинали встречаться.

Напомним, ранее сообщалось, как брат Меган Маркл раскритиковал сестру и предрек неизбежный развод с принцем Гарри: "Деньги изменили ее, деньги и слава очень сильно вскружили ей голову. Думаю, когда вы знакомитесь с людьми, которые представляют один процент от общества – это очень сильно меняет вас. Скорее всего, это то, что случилось с ней. Раньше она была совсем другой".

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