Роман Полянский хочет жениться на Алине Гросу.

Российский актер Роман Полянский в программе "Звездный путь" признался, что хочет жениться на украинской певице Алине Гросу, а также мечтает о сыне.

"Я, как и любой мужчина хочу сына. В одном из интервью Алина сказала, что хочет 5-6 детей поэтому, я думаю, у нас все получится. Я уже готовлю ей предложение", - сказал актер.

Отметим, влюбленные познакомились на съемках одного из клипов Алины Гросу. Изначально они дружили, но после развода с женой Полянский понял, что влюблен в Алину. Тогда у них начали развиваться романтические отношения.

Читайте такжеЗвездная дружба в Голливуде: кто из знаменитостей хорошо общается между собойВслед за Алиной Полянский переехал в Киев, но признался, что хочет чаще видеть дочь Марфу и отца, которые остались жить в России. При этом Роман уже успел познакомить свою дочь с Гросу.

"Точно уже не помню, как я ее (Алину Гросу, - УНИАН) представлял. "Я ее люблю", наверное, так сказал", - вспомнил актер.

По словам актера, дочь ревнует его к возлюбленной, но он старается уделить Марфе как можно больше внимания.

Ранее Алина Гросу и другие звезды признались, что их свадьбы были на грани срыва.

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Автор: Диана Могилевич