MARUV вышла на связь с поклонниками, но так и не сказала свое мнение относительно войны в Украине.

Опальная певица MARUV, которая до сих пор молчит о войне, вышла на связь с поклонниками и нарвалась на хейт. Она опубликовала тизер новой песни, однако фолловеров больше интересует, когда она наконец выскажется о полномасштабном вторжении России в Украину.

Анна Корсун (настоящее имя певицы, - УНИАН) лишь заявила, что вскоре выйдет новая песня, посвященная ее ребенку. В комментариях украинцы спросили, не назвала ли она малыша Миром так, как это сделала "голубь мира" Регина Тодоренко.

Реакция сети на появление MARUV

"Это кто? И куда она вернулась?"

"Как так? Мы же тебя обожали, а сейчас ненавидим"

"Предательница!"

"За кораблем, шл*ха"

"Не вижу флага Украины на фоне"

"Киса, а когда мы заговорим о войне и российской агрессии? Или ты еще не на все корпораты в России съездила?"

"Я рыгаю, отключите это"

Позиция MARUV относительно войны в Украине

Украинская певица MARUV делает вид, что в Украине нет войны. С первого дня вторжения она ни разу не высказалась о кровопролитии в нашей стране и даже не попыталась призвать российские власти остановить весь этот ужас.

Видео дня

К слову, ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих преступный режим Кремля.

Недавно она вышла на связь с поклонниками и заверила, что находится в безопасности вместе со своей семьей.

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