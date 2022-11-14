Опальная певица MARUV, которая до сих пор молчит о войне, вышла на связь с поклонниками и нарвалась на хейт. Она опубликовала тизер новой песни, однако фолловеров больше интересует, когда она наконец выскажется о полномасштабном вторжении России в Украину.
Анна Корсун (настоящее имя певицы, - УНИАН) лишь заявила, что вскоре выйдет новая песня, посвященная ее ребенку. В комментариях украинцы спросили, не назвала ли она малыша Миром так, как это сделала "голубь мира" Регина Тодоренко.
Реакция сети на появление MARUV
- "Это кто? И куда она вернулась?"
- "Как так? Мы же тебя обожали, а сейчас ненавидим"
- "Предательница!"
- "За кораблем, шл*ха"
- "Не вижу флага Украины на фоне"
- "Киса, а когда мы заговорим о войне и российской агрессии? Или ты еще не на все корпораты в России съездила?"
- "Я рыгаю, отключите это"
Позиция MARUV относительно войны в Украине
Украинская певица MARUV делает вид, что в Украине нет войны. С первого дня вторжения она ни разу не высказалась о кровопролитии в нашей стране и даже не попыталась призвать российские власти остановить весь этот ужас.
К слову, ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих преступный режим Кремля.
Недавно она вышла на связь с поклонниками и заверила, что находится в безопасности вместе со своей семьей.