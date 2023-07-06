Украинская певица MARUV, которая с начала полномасштабного российского вторжения молчит о преступлениях оккупантов, неожиданно решила сменить образ и псевдоним.
Она выпустила новую песню и показала фрагмент клипа, где предстала в кардинально другом образе. Анна Корсун избавилась от всех элементов БДСМ, взамен показалась в длинном платье с вырезом и корсетом и накидке с длинным рукавом и капюшоном.
Кроме того, теперь она блондинка, выступающая под псевдонимом Sharlotta Ututu.
В сети резко негативно отреагировали на изменения певицы. Комментаторы пишут, что она предательница и говорят, чтобы она сидела на болотах (в России, - УНИАН).
Что пишут пользователи сети
- "Шлаком была, шлаком и осталась"
- "Шарлотта Утуту - какая конч*ная"
- "Предательница! Пой на болотах"
- "Это фотосессия из российской тайги?"
- "Бл*дь обыкновенная, причем во всех ипостасях"
- "Шарлотта - это типа русское имя? Для родины ты – гадость! Бычка была, бычка будет - никогда места не получит"
- "Клиентура в России закончилась? Сиди дальше на болотах, путинская подстилка"
Позиция Анны Корсун по войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения Корсун молчит о войне. До этого она часто гастролировала по России и даже выпустила песню с путинистом Филиппом Киркоровым.
Однако после 24 февраля она исчезла из информационного пространства. Известно лишь то, что певица была беременна. Однажды ее заметили в одной из клиник Киева. Скорее всего, рожала она именно в Украине. Где сейчас Корсун - неизвестно.