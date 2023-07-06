Пользователи сети высказали все, что думают о певице.

Украинская певица MARUV, которая с начала полномасштабного российского вторжения молчит о преступлениях оккупантов, неожиданно решила сменить образ и псевдоним.

Она выпустила новую песню и показала фрагмент клипа, где предстала в кардинально другом образе. Анна Корсун избавилась от всех элементов БДСМ, взамен показалась в длинном платье с вырезом и корсетом и накидке с длинным рукавом и капюшоном.

Кроме того, теперь она блондинка, выступающая под псевдонимом Sharlotta Ututu.

Видео дня

В сети резко негативно отреагировали на изменения певицы. Комментаторы пишут, что она предательница и говорят, чтобы она сидела на болотах (в России, - УНИАН).

Что пишут пользователи сети

"Шлаком была, шлаком и осталась"

"Шарлотта Утуту - какая конч*ная"

"Предательница! Пой на болотах"

"Это фотосессия из российской тайги?"

"Бл*дь обыкновенная, причем во всех ипостасях"

"Шарлотта - это типа русское имя? Для родины ты – гадость! Бычка была, бычка будет - никогда места не получит"

"Клиентура в России закончилась? Сиди дальше на болотах, путинская подстилка"

Позиция Анны Корсун по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения Корсун молчит о войне. До этого она часто гастролировала по России и даже выпустила песню с путинистом Филиппом Киркоровым.

Однако после 24 февраля она исчезла из информационного пространства. Известно лишь то, что певица была беременна. Однажды ее заметили в одной из клиник Киева. Скорее всего, рожала она именно в Украине. Где сейчас Корсун - неизвестно.

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