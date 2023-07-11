Певица продолжает эпатировать публику.

Украинская певица MARUV, которая уже больше года молчит о полномасштабном российском вторжении и активно не ведет свои соцсети, показалась перед поклонниками абсолютно голой.

Даже после смены имиджа и псевдонима с MARUV на Sharlotta Ututu певица не перестала эпатировать публику. Ранее она предпочитала костюмы в стиле БДСМ, а сейчас и вовсе появилась обнаженной в "золотой" ванне.

Интимные места знаменитость едва прикрыла руками. Волосы она собрала в пучок сзади. Стоит отметить, что после родов артистка немного поправилась.

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"Доброе утро", - подписала снимок MARUV.

Позиция MARUV по войне в Украине

С 24 февраля 2022 года MARUV ни разу не высказалась о вторжении РФ в Украину. До этого дня она часто ездила в РФ на гастроли и даже записывала треки с путинистами.

Кроме того, знаменитость на какое-то время исчезла из информационного пространства. Она готовилась стать матерью. После родов она решила все же вернуться в шоу-бизнес и уже анонсировала выход трека под новым псевдонимом. Однако о большой войне она все так же продолжает молчать.

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