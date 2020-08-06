Экстравагантная MARUV изменилась до неузнаваемости

MARUV опубликовала новое фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в абсолютно непривычном для себя образе.

Девушка надела рыжий парик и поинтересовалась у подписчиков, не перекраситься ли ей в такой цвет. При этом звезда сделала акцент на глаза, накрасив их черными тенями. Губы певица решила не красить.

Как сообщал УНИАН, Maruv с кошачьим взглядом взорвала сеть экстравагантным фото.

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