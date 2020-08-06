цей матеріал доступний українською

Экстравагантная MARUV изменилась до неузнаваемости

17:21, 06 августа 2020
Звезды
23 0
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial

Девушка надела рыжий парик и поинтересовалась у подписчиков, не перекраситься ли ей в такой цвет. При этом звезда сделала акцент на глаза, накрасив их черными тенями. Губы певица решила не красить.

Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial

Как сообщал УНИАН, Maruv с кошачьим взглядом взорвала сеть экстравагантным фото.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter