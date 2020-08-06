Экстравагантная MARUV изменилась до неузнаваемости
17:21, 06 августа 2020Звезды
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MARUV опубликовала новое фото.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в абсолютно непривычном для себя образе.
Девушка надела рыжий парик и поинтересовалась у подписчиков, не перекраситься ли ей в такой цвет. При этом звезда сделала акцент на глаза, накрасив их черными тенями. Губы певица решила не красить.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Как сообщал УНИАН, Maruv с кошачьим взглядом взорвала сеть экстравагантным фото.
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