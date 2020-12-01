Певица ранее была брюнеткой.

Известная певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где предстала с другим цветом волос.

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На снимке звезда позирует в черной рубашке и шляпе. На лицо она нанесла макияж в стиле смоки-айс. Интересно, что ранее певица была брюнеткой, а сейчас показала фото, где она шатенка. Пока неизвестно, перекрасила она или это парик.

"Похожа на Пугачеву в юности с таким цветом", "Аллла Борисовна вошла в чат", "Вы прекрасны в любом цвете и образе", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич