Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Известная певица MARUV опубликовала в Instagram фотографию, где предстала с другим цветом волос.
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На снимке звезда позирует в черной рубашке и шляпе. На лицо она нанесла макияж в стиле смоки-айс. Интересно, что ранее певица была брюнеткой, а сейчас показала фото, где она шатенка. Пока неизвестно, перекрасила она или это парик.
"Похожа на Пугачеву в юности с таким цветом", "Аллла Борисовна вошла в чат", "Вы прекрасны в любом цвете и образе", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
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