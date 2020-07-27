В ультракоротком платье на лестнице: MARUV сравнила себя с Моникой Беллуччи (фото)

На снимках певица изображена в провокационной позе.

Украинская певица MARUV опубликовала еще одну серию пикантных снимков.

Читайте такжеЭпатажная MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сеткуСнимки появились на странице исполнительницы в Instagram.

«Моника Беллуччи стиль. Я похожа на нее?» – спросила она в подписи к фото.

На снимках MARUV предстала в провокационной позе в сексуальном коротком платье, черных колготках и туфлях на шпильке.

Подписчики пришли в восторге от новых фото: «Конечно, похожа», «Моника нервно курит в сторонке», «Это была последняя капля моей гетеросексуальности», «Ты прекрасна», «Это потрясающе», «Лучшая», «Ты такая красивая».

Ранее УНИАН писал, как эпатажная MARUV показала круглую попу в шпагате.

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