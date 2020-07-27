В ультракоротком платье на лестнице: MARUV сравнила себя с Моникой Беллуччи (фото)
17:55, 27 июля 2020Звезды
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На снимках певица изображена в провокационной позе.
MARUV показала новые пикантные снимки / фото instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала еще одну серию пикантных снимков.
Читайте такжеЭпатажная MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сеткуСнимки появились на странице исполнительницы в Instagram.
«Моника Беллуччи стиль. Я похожа на нее?» – спросила она в подписи к фото.
На снимках MARUV предстала в провокационной позе в сексуальном коротком платье, черных колготках и туфлях на шпильке.
Подписчики пришли в восторге от новых фото: «Конечно, похожа», «Моника нервно курит в сторонке», «Это была последняя капля моей гетеросексуальности», «Ты прекрасна», «Это потрясающе», «Лучшая», «Ты такая красивая».
Сексуальная MARUV завела сеть новыми фото / фото instagram.com/maruvofficial
Ранее УНИАН писал, как эпатажная MARUV показала круглую попу в шпагате.
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