Ведущая поделилась историей, которая на днях произошла с ней в Венгрии.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко отправилась на отдых за границу. Знаменитость рассказала, что ей говорят в Европе, когда узнают, что ее муж - Егор Соболев - военный и защищает страну с оружием в руках.

Своими впечатлениями от нового путешествия телезвезда поделилась в Instagram. Она сообщила, что отправилась в отпуск в Будапешт, Венгрия. По ее словам, она выбрала этот город для поездки, потому что раньше никогда там не была.

Женщина не раскрыла, с кем именно отправилась за границу, но отметила, что была немного удивлена ситуацией в городе. Оказалось, что в венгерской столице почти нет никаких упоминаний о войне в Украине. Если в других городах ЕС можно встретить украинские флаги и другую символику, то здесь такого нет.

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"Будапешт действительно ощущается немного далеким от нас - в венгерском языке вы не услышите ни одного знакомого слова, ведь предки современных венгров родом с Южного Урала, а ближайшие к венгерскому - хантыйский и мансийский языки. В Будапеште для украинцев бесплатный общественный транспорт. Мы решили платить как туристы, а не беженцы, но больше ничего не напоминает о нашей войне. В отличие от прошлогодней Праги, мы не видели ни одного украинского флага. И только в последний час перед поездом случай привел нас к разговору о российском вторжении с обычными венграми", - рассказала Падалко и поделилась кадрами в сети из Венгрии.

Во время разговора с венграми они начали расспрашивать у Марички, откуда она родом. Когда иностранцы узнали, что ведущая из Украины и то, что ее муж служит в ВСУ, отказались говорить на русском из уважения к украинке. А также они оплатили счет звезды в заведении. Падалко оценила такой жест венгров и на прощание поблагодарила их крепкими объятиями.

"Сказали, что знают со школы в силу своего возраста русский, но: "С вами, наверное, на нем лучше не разговаривать". Я их поблагодарила за понимание. Речь зашла о муже. Когда я сказала, что горжусь тем, что Егор в ВСУ, местные дамы и господа переглянулись и оплатили наш счет. Он не был большим, но разве это о деньгах? На прощание мы все обнялись", - поделилась знаменитость.

К слову, Падалко и Соболев уже 15 лет находятся в официальном браке. Они воспитывают троих детей - 17-летнего сына Михаила, 16-летнюю дочь Марию и 14-летнюю Екатерину. Егор пополнил ряды ВСУ в 2022 году и оборонял киевский аэропорт "Жуляны", потом он участвовал в боях за Ирпень и Бучу. Сейчас мужчина руководит взводом беспилотников.

Напомним, ранее Маричка Падалко публично обратилась к своему мужу-воину. Ведущая рассказала сразу о трех праздниках в их семье, которые они отмечают в один день.

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