Украинская артистка, сценическая "мама" Верки Сердючки - Инна Белоконь - показала фотографии со своей семьей.
В кадре она предстала с супругом Олегом и дочерью Яной. Известно, что Белоконь замужем более 30 лет. Помимо того, что Инна выступает на сцене с Андреем Данилко, с которым ей к тому же приписывали роман, она еще и вместе с супругом занимается разведением породистых собак.
Кроме того, известно, что ее дочь Яна семь лет назад закончила техникум и сейчас учится в Польше.
Напомним, ранее Андрей Данилко показал свою "маму" без грима во время прогулки по Киеву.
Они прошлись по Майдану, а во время прогулки от киевской подземки до главной улицы украинской столицы их снимал фотограф. И, стоит сказать, фотографии поразили многих юзеров сети.