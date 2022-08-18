Инна Белоконь редко показывает свою семью.

Украинская артистка, сценическая "мама" Верки Сердючки - Инна Белоконь - показала фотографии со своей семьей.

В кадре она предстала с супругом Олегом и дочерью Яной. Известно, что Белоконь замужем более 30 лет. Помимо того, что Инна выступает на сцене с Андреем Данилко, с которым ей к тому же приписывали роман, она еще и вместе с супругом занимается разведением породистых собак.

Кроме того, известно, что ее дочь Яна семь лет назад закончила техникум и сейчас учится в Польше.

Напомним, ранее Андрей Данилко показал свою "маму" без грима во время прогулки по Киеву.

Они прошлись по Майдану, а во время прогулки от киевской подземки до главной улицы украинской столицы их снимал фотограф. И, стоит сказать, фотографии поразили многих юзеров сети.

Вас также могут заинтересовать новости: