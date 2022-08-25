Еще в 1998 году Скрябин говорил о том, что хочет видеть Украину независимой.

Украинский музыкант Андрей Кузьма, жизнь которого в 2015 году унесла авария, до сих пор в сердцах украинцев. Он был настоящим патриотом своей страны, поэтому многие сейчас думают о том, чтобы он сказал в период полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, в сети появилось видео, сделанное еще в 1998 году. В кадре молодой Скрябин говорил о первом году независимости нашей страны. Видно, что он очень переживал, вплоть до того, что у него тряслись ноги.

"Помню, в самый первый День Независимости у меня ноги дрожали от страха, продлится ли все это долго... А сейчас уже седьмой. Даст Бог будет восьмой, девятый, сотый, сто седьмой. И дай Бог, чтобы люди в этой стране чувствовали себя как дома, комфортно. Чтобы они не убегали из этой страны. И я думаю, тогда она будет настолько много сил, что расцветет так, как должна цвести", – сказал тогда Кузьма.

Напомним, ранее мама покойного Скрябина призналась, хочет ли повторного расследования гибели сына. Ольга Михайловна убеждена, что настоящие виновники будут наказаны.

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