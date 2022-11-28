7-летний Нестор вернулся со школы с кашлем и насморком.

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками грустной новостью - заболел ее 7-летний сын Нестор. По словам знаменитости, мальчик вернулся со школы со всеми симптомами вируса - насморк, кашель и повышенная температура.

Знаменитость показала фотографии сына, на которых он лежит в кровати и добавила, что они борятся с болезнью. Позже Цибульская сообщила, что Нестору стало легче, поэтому они решили прогуляться на свежем воздухе.

"Спасибо всем за поддержку! Я желаю и вашим карапузам крепкого здоровья", - написала Оля в инста-сториз.

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После прогулки, по словам певицы, ее сына накормили в отеле вкусным борщом и другими лакомствами.

Напомним, ранее Оля Цибульская впервые показала своего супруга, которого очень долго скрывала от общественности. В день его рождения она решила приоткрыть завесу личной жизни и похвасталась их совместными фото.

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