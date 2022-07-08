Двухлетняя девочка подхватила вирус.

Украинская певица Наталка Карпа с начала полномасштабной войны в Украине вместе с двухлетней дочерью находится в Польше.

Там девочка подхватила ротавирус, поэтому звездная мама была вынуждена обратиться к врачам за помощью.

"Впервые побывала как пациентка в иностранной больнице, точнее сказать в польском госпитале, и точнее сказать, я как сопровождающее лицо (мать), потому что в больницу попала Злата. Подхватили ротавирус. Справиться самим не удавалось, поэтому постучались в местную клинику", – написала Карпа в Instagram.

Она добавила, что сейчас ее дочь чувствует себя лучше. Их уже выписали из больницы, но они продолжают лечение дома. Также Карпа рассказала, что медицина в Польше достаточно хорошая, а врачи очень ответственные и внимательные.

Кроме того, Наталка продолжает поддерживать боевой дух украинцев даже за границей, а ее супруг, ветеран АТО Евгений Терехов защищает нашу страну в рядах ВСУ.

Напомним, ранее Наталка Карпа растрогала видео, как ее 2-летняя дочь встретилась с отцом-военнослужащим.

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