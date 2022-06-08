Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась фотографией рисунка своей четырехлетней дочери Евдокии. На картинке изображен черт с рогами. Он разукрашен в цвета украинского флага. Рисунок Ольга опубликовала в Instagram.
"Моя Евдокия принесла со школы вчера Путина. Черт уже рядом", - подписала Ольга Фреймут.
Она отметила, что несмотря на свой юный возраст, Евдокия уже отчетливо понимает в чем кроется настоящее зло и показывает свои эмоции.
Отметим, украинская телеведущая Ольга Фреймут воспитывает троих детей. У нее есть старшая дочь Злата Митчелл, пятилетний сын Валентин и четырехлетняя дочь Евдокия. Ольга состоит в браке с Владимиром Локотко.
Напомним, 16-летняя дочь Ольги Фреймут шокировала пышными формами в откровенном мини.
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