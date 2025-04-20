Российский юморист продемонстрировал отличное знание украинского языка.

Известный украинский юморист Максим Галкин вышел на связь в своих соцсетях. По случаю большого церковного праздника Пасхи он публично обратился к своим подписчикам и адресовал им наилучшие пожелания в этот светлый день.

Артист, который уже более трех лет публично высказывается против войны и осуждает нападение россиян на Украину, на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение. Его он начал с поздравлений, а также вспомнил историю этого праздника.

"Мои дорогие подписчики, православные католики и все христиане, поздравляю со светлым праздником Пасхи. Пасха - это победа Божьей любви над грехом и неверием. Великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. В этот солнечный день желаю вам мира, спокойствия, обретения настоящей свободы", - сказал Галкин на русском.

После этого знаменитость неожиданно перешел на украинский. Он обратился на нашем языке к фанатам и также адресовал им наилучшие пожелания, главным из которых было пожелание мира. Муж российской певицы Аллы Пугачевой в очередной раз продемонстрировал свою поддержку украинцам, а также успел и похвастаться знанием украинского языка. Как известно, он детально изучает наш язык и даже занимается с репетитором.

"Поздравляю всех христиан со светлой Пасхой. С праздником жизни, его победы над смертью. Своей жертвой Иисус искупил грехи всех христиан и тех, кто будет жить после него. Пасха - напоминание людям о милосердии Бога, его любви и прощении. Желаю светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, спокойствия, процветания. Пусть душа наполняется тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет спокойствие, умиротворение и гармонию. Христос Воскрес!" - сказал россиянин.

К слову, из-за проукраинской позиции Галкина в России признали "иноагентом". В 2022 году он публично выступил против войны и вместе с женой и детьми эмигрировал в Израиль. Сейчас звездная семья живет на Кипре. Юморист реагирует на обстрелы в Украине и осуждает путинский режим, а также демонстрирует поддержку украинцам на своих концертах, исполняя украинские песни.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как сейчас выглядит 76-летняя Алла Пугачева и их дети. В своих соцсетях артист опубликовал новые фото своей жены и сына, и дочери, которые были сделаны во время празднования дня рождения певицы за границей. На снимках исполнительница предстала в одежде трендового цвета и удивила своим молодым видом.

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