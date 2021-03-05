Из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцким образом жизни. «

Украинский певец Макс Барских в интервью журналу "Отдохни", как отпразднует свой 31-й день рождения и поделился впечатлениями о жизни после 30-ти.

Нынешний период Барских описывает так: «Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше «розовых очков».

Читайте такжеМакс Барских и Zivert показали первые кадры со съемок совместного клипаК изменениям в жизни, которые внес карантин, артист отнесся с пониманием. Мировой тур «NEZEMNAYA 2020» был перенесен, а певец неожиданно для себя на последнем рейсе улетел в Лос-Анджелес, где и встретил «новую реальность». К карантинному режиму адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы. «За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть», — признается Макс.

Барских охотно рассказал о дуэте с певицей Zivert — песне под названием «Bestseller». Ее релиз вместе с крупнобюджетным клипом состоится уже в марте. «Дуэт был запланирован еще год назад. Мы с Юлей разные, но нас роднит подход к музыке, ее философия и любовь к ретровейву. Наши поклонники давно просили об этом дуэте, и время пришло», — говорит Макс. По его словам, съемки предстоящего клипа были сложными: непростые погодные условия в пустыне, множество трюков и мизансцен без дублеров, замысловатая хореография. Но результат того стоил: поклонникам артиста стоит готовиться к тому, чтобы увидеть Макса Барских в в новом, абсолютно неожиданном образе.

Из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцким образом жизни. «Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит», — откровенничает Макс. В интервью певец также рассказал о том, что как-то ему удалось продержаться без секса целый год, настолько он был погружен в работу.

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Автор: УНИАН