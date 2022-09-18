Певец переживает за родной Херсон и людей, которые оказались в оккупации.

Украинский певец Макс Барских показал детские фотографии со старшими братом и сестрой на фоне свободного Херсона, а также поделился редким фото с отцом.

Публикация, поразившая поклонников Барских, посвящена 244 годовщине ко Дню города, в котором родился певец.

"Известно, что человек формируется с детства. Мое детство прошло в замечательном Херсоне. Это самый уютный город на земле. По крайней мере, так мне казалось в детстве. Пожалуй, нет ни одной улицы, которую бы я там не знал. Верю, что в считанные недели Херсон будет деоккупирован, чтобы приехать и обнять всех родных и близких мне людей", - написал певец.

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Он добавил, что ему очень больно, когда он видит кадры из массовых захоронений в Изюме. Однако он верит в ВСУ и в нашу победу.

"Бесспорно, как и каждый украинец, я с трепетом и болью в сердце переживаю кадры массовых захоронений в Изюме. Очень переживаю за тех людей, которые сейчас находятся в оккупации в моем родном городе. Верю в ВСУ и знаю, что освобождение уже близко. С Днем города, Херсон!" - сказал Макс.

Напомним, ранее Макс Барских презентовал первый трек с англоязычного альбома.

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