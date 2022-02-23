Певица призвала остановить президента РФ Владимира Путина.

Американская певица Шер не осталась в стороне и высказалась об агрессии РФ в адрес Украины. Она назвала президента России Владимира Путина деспотом и призвала остановить его. Также она заявила, что Украина важна для США.

По словам легендарной артистки, РФ и несколько других стран хотят поставить Америку на колени.

"Почему Украина важна для США? Путинский деспот уничтожает героев. Если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят прекрасную возможность. Они распространяют ненависть, разделение, слабость", – написала Шер в Twitter.

Напомним, ранее российский поэт Андрей Орлов в честь 23 февраля посвятил стих российским военным, в котором предупредил их о верной смерти в войне с Украиной.

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