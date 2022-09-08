По словам эксперта, их роман - это просто картинка.

Недавно украинский музыкант Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина публично признались друг другу в любви. Позже они показали сладкий поцелуй на полу в гостиной, а сам Дантес даже пошутил об их сексе.

Экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, действительно ли между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной возникла любовь, или это всего лишь месть бывшим - Наде Дорофеевой и Мише Кацурину, которые после своих разводов заявили о романе.

"Это картинка для телевизора (у Дантеса и Кацуриной, - УНИАН). А вот у Нади и Миши настоящие чувства", - сказала экстрасенс в программе "Таня+".

Напомним, ранее Надя Дорофеева отреагировала на признание Владимира и Даши. Она намекнула на то, что их роман - это хайп.

"Hype - шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент", - написала Дорофеева.

Также она призналась, что пыталась спасти отношения с Дантесом. Для этого они даже ездили в Мексику, но поняли, что живут уже как друзья, а не муж и жена.

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