Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что этот год должен был стать для нее годом трансформации. Однако она не думала, что эта трансформация будет именно такой.
Новость о разрыве любимой пары украинского шоу-бизнеса - Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса - шокировала фанатов, ведь за 1,5 месяца до этого пара отдыхала вместе в Мексике и имела абсолютно счастливый вид.
"Этот год должен был стать для меня годом смелости. У меня начиналась новая творческая жизнь, первый сольный альбом. Я уже знала, что мы расстаемся с мужем и это был для меня совсем новый этап. В Мексику мы уже ехали с пониманием, что это последний шанс сохранить отношения. Это был очень крутой отпуск, я осталась в восторге от него, но это было путешествие двух друзей, а не мужа и жены", - сказала Надя в программе ЖВЛ.
Она добавила, что когда они вернулись домой, то сказали друг другу, что уже точно надо расходиться, как муж и жена, ведь они стали жить, как друзья.
"Это решение далось очень сложно, мы принимали решение о разводе где-то полгода, общались об этом постоянно. Мы с Вовой очень уважаем друг друга и любим, но как друзья. Мы очень давно это поняли, но все равно хотели попробовать сохранить семью", - добавила певица.
Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые поделилась подробностями романа с Кацуриным.