Решение о разводе звездная пара принимала почти полгода.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что этот год должен был стать для нее годом трансформации. Однако она не думала, что эта трансформация будет именно такой.

Новость о разрыве любимой пары украинского шоу-бизнеса - Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса - шокировала фанатов, ведь за 1,5 месяца до этого пара отдыхала вместе в Мексике и имела абсолютно счастливый вид.

"Этот год должен был стать для меня годом смелости. У меня начиналась новая творческая жизнь, первый сольный альбом. Я уже знала, что мы расстаемся с мужем и это был для меня совсем новый этап. В Мексику мы уже ехали с пониманием, что это последний шанс сохранить отношения. Это был очень крутой отпуск, я осталась в восторге от него, но это было путешествие двух друзей, а не мужа и жены", - сказала Надя в программе ЖВЛ.

Она добавила, что когда они вернулись домой, то сказали друг другу, что уже точно надо расходиться, как муж и жена, ведь они стали жить, как друзья.

"Это решение далось очень сложно, мы принимали решение о разводе где-то полгода, общались об этом постоянно. Мы с Вовой очень уважаем друг друга и любим, но как друзья. Мы очень давно это поняли, но все равно хотели попробовать сохранить семью", - добавила певица.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые поделилась подробностями романа с Кацуриным.

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