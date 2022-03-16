Григорий Решетник и Кристина Решетник / Фото - Григорий Решетник, instagram.com

Украинский телеведущий Григорий Решетник опубликовал чувственное фото со своей супругой. Очевидно, снимок был сделан еще до войны. В описании к нему Гриша признался в чувствах к своей супруге. 

"Люблю тебя, а во время войны еще сильнее", - написал мужчина. 

На снимке Григорий и Кристина обнимают друг друга. Она одета в обтягивающее вечернее платье, он - в джинсы и пиджак. 

"И через это мы пройдем и будем танцевать на празднике Победы над оккупантами", - ответила Кристина Решетник под публикацией своего супруга. 

"Красивые очень, подняли аж настроения", "Великолепны", "Красивущая пара, смотришь на Вас и восхищаешься, так держать! И мальчишки у Вас огонь, красавчики, завидные женихи", - пишут в комментариях поклонники. 

Решетник признался в любви своей жене / Фото - Григорий Решетник, instagram.com

Напомним, Григорий и Кристина Решетник - многодетные родители. Они воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. Самый младший родился в ноябре 2020 года.

Также недавно УНИАН писал, что в Кременчуге авторы хита "Доброго вечора, ми з України!" получили награды.

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